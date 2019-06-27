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Başkanlar Eskiçarşı esnafını ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze Eskiçarşı esnafını ziyaret etti.

Başkanlar Eskiçarşı esnafını ziyaret etti

27 Haziran 2019 Perşembe 17:41

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze Eskiçarşı esnafını ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e esnaf ziyareti sırasında AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkanlar, sohbet ederek öneri ve talepleri aldı. Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede gerçekleştirecekleri yatırımlar hakkında esnafı bilgilendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Gebze’nin çok önemli bir bölge olduğunu ifade etti. Esnafın sokağın kalbi olduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz  de, “Esnafımızın düşünceleri ve talepleri bizler için çok önemli” dedi.
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