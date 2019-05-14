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Başkanlar İMH İftarına Konuk Oldu

İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze’nin düzenlediği iftarda Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi bir araya geldi.

Başkanlar İMH İftarına Konuk Oldu

14 Mayıs 2019 Salı 11:39

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İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı Kuştepe mesire alanı tesislerinde gerçekleştirildi. Gebze’deki pek çok camiayı bir araya getiren iftar davetine İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze mensupları ve gönüllüleri ile Gebze bölgesindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında kısa bir selamlama konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Ramazan ayının getirdiği manevi atmosferin birleştirici yönüne vurgu yaparak, Gebze’deki pek çok camianın bir araya geldiği iftarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Başkanı Musa Öztürk de, Ramazan ayının Kur’an, oruç, paylaşma ve dayanışma gibi yüce değerleri öne çıkaran bereketli bir ay olduğunu ifade ederek, davete katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftara iştirak eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, davetlilerle tanıştıktan sonra İMH mensupları ve konuk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

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