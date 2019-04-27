Başkanlar Kızılcamam'da Toplandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, yerel seçim sonuçları değerlendirilecek. Kızılcahamam'daki Eliz Otel'de, 26- 27- 28 Nisan'da gerçekleştirilecek toplantıya, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ile büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkan vekilleri, il genel meclis başkanları ve kabine üyeleri katılacak.



BASINA KAPALI TOPLANTILAR



Toplantıda cumartesi günü Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; pazar günü ise Hazine ve Maliye Bakanlığı sunumları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü saat 10.15'te yapacağı açılış ve pazar günü saat 14.00'te yapacağı kapanış konuşmaları dışında toplantılar, basına kapalı gerçekleştirilecek.



KOCAELİDEN KATILACAK İSİMLER

*MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek

*İl Başkanı Abdullah Eryarsoy

*İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman

*İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz

*Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

*Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman

*Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan

*Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü

*Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer

*Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım

*Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün

*Körfez belediye Başkanı Şener Söğüt

*Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir

*Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi

*Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık

*Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz

