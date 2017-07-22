banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkanlar Macerayı gezdi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Eskihisar’da bulunan Macera Aksiyon Parkında incelemelerde bulundu. Konuk başkan macera parkında bulunan dağ kızağında test sürüşü de gerçekleştirdi.

Başkanlar Macerayı gezdi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:59

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e konuk oldu. İlk olarak Başkan Köşker’i makamında ziyaret eden konuk başkan daha sonra Gebze’nin denize açılan kapısı Eskihisar’ı gezdi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı, Eskihisar’da yapımı son aşamaya gelen Macera ve Aksiyon Parkı’nı gezdiren Başkan Köşker, konuk başkanla belediye çalışmaları ve hizmetlerine yönelik istişarede de bulundu.


KONUK BAŞKAN TEST SÜRÜŞÜ YAPTI

Mevkidaşı Bolu Belediye Başkanı Yılmaz’a proje hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, konuğunu ağırlamaktan ötürü duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Macera parkını çok beğenen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Köşker’i kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Macera Aksiyon Parkında beraberindeki heyet ile incelemelerde bulunan Başkanlar, park içerisinde yer alan dağ kızağını da test etti. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz cuma namazını Eskihisar Camiinde kıldıktan sonra kentten ayrıldı. Başkanlara incelemeleri sırasında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Ekrem Çetinkaya, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit'in festivali renkli başladı İzmit'in festivali renkli başladı
Çocuklar Keloğlan Müzikali ile eğlendi Çocuklar Keloğlan Müzikali ile eğlendi
İZAYDAŞ dönüşümden taviz vermiyor İZAYDAŞ dönüşümden taviz vermiyor
Giresun Tireboluda devri alem Giresun Tireboluda devri alem
Darıca'lı Atlet Avrupa Üçüncüsü Oldu Darıca'lı Atlet Avrupa Üçüncüsü Oldu
Rize’liler Darıca’ya Sığmadı Rize’liler Darıca’ya Sığmadı
Yukarı Çık

banner149

İzmit'in festivali renkli başladı
İzmit Belediyesi tarafından bu yıl Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 8 Temmuz’da düzenlenen 9. Pişmaniye...

Haberi Oku