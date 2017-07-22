Başkanlar Macerayı gezdi

Mevkidaşı Bolu Belediye Başkanı Yılmaz’a proje hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, konuğunu ağırlamaktan ötürü duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Macera parkını çok beğenen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Köşker’i kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Macera Aksiyon Parkında beraberindeki heyet ile incelemelerde bulunan Başkanlar, park içerisinde yer alan dağ kızağını da test etti. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz cuma namazını Eskihisar Camiinde kıldıktan sonra kentten ayrıldı. Başkanlara incelemeleri sırasında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Ekrem Çetinkaya, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.