Başkanlara talimat!

AK Parti 120. Genişletilmiş İl başkanları toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıyı Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl kadın Kolları Başkanı Serpil Önder Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de takip etti. Başkanlar, 2019 seçim stratejisine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan değerlendirmeler aldılar.

ÇALIŞMALARA BAŞLAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık yüzde 52'nin değil inşallah daha üzerinde oy oranıyla Allah nasip ederse 2019'da sandıkları patlatan bir millet olacak, ben buna inanıyorum. “dedi. İl başkanlarından bir ricası olduğunu kaydeden Erdoğan, 2017 yılının bittiğini, 2018'in seçim öncesi son yıl olduğunu hatırlattı. "Adeta bu bizim için finiş diyebiliriz" ifadesini kullanan Erdoğan, kongrelerle gelen yeni, dinamik ekiplerle birlikte 2019'a çok iyi girmeleri gerektiğini aktardı. Erdoğan, 2018'in son çeyreğinin, mart seçimlerinin kampanyalarının başladığı dönemler olacağını belirterek, şimdiden çalışmaların çok çok iyi götürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

HALKIN İÇİNDE OLUN

Halk ile bütünleşme ve kucaklaşmanın önemine değinen Erdoğan, "Hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın her yere ulaşmak bizim en önemli meziyetimizdir, bunu başaracağız. Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerek gençlik kolları yılmadan, usanmadan bu çalışmaları sürdürmemiz lazım. 2019'un başarılarla dolu olacağına inancım tam." şeklinde konuştu.Katıldığı bütün il kongrelerinde gördüğü heyecan ve coşkunun kendisini mutlu ettiğini belirten Erdoğan, soğuğa rağmen salonun dışında da kongreye gelen misafirlerin varlığına dikkati çekti.