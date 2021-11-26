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Başkanlardan Arapçeşme Ziyaretleri

Başkanlardan Arapçeşme’de esnaf ziyaretleri.

Başkanlardan Arapçeşme Ziyaretleri

26 Kasım 2021 Cuma 16:25

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Ak Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçede esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, Mahalle Muhtarı Remzi Kandaz, belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ile birlikte Arapçeşme Mahallesi’ne giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Kavak Caddesi üzerindeki dükkanları ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Belediye Başkanı Büyükgöz ve İlçe Başkanı Recep Kaya, alışveriş yapan vatandaşlarla da hasbihal etti. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyecilik hizmetleri hakkında da vatandaş ve esnafları bilgilendirdi.    














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