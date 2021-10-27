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Başkanlardan Arapçeşme’de Esnaf Ziyaretleri

Başkanlardan Arapçeşme’de esnaf ziyaretleri.

Başkanlardan Arapçeşme'de Esnaf Ziyaretleri

27 Ekim 2021 Çarşamba 12:50

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Ak Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçede esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş ve ile birlikte Arapçeşme Mahallesi’ne giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, mahalledeki esnafları dükkanlarında ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Belediye Başkanı Büyükgöz ve İlçe Başkanı Recep Kaya, alışveriş yapan vatandaşlarla da hasbihal etti. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyecilik hizmetleri hakkında da vatandaş ve esnafları bilgilendirdi.    


 
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