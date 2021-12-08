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Başkanlardan Doğan Caddesi’nde Esnaf Ziyaretleri

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte Güzeller Mahallesi Doğan Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

Başkanlardan Doğan Caddesi'nde Esnaf Ziyaretleri

08 Aralık 2021 Çarşamba 15:09

 

 

Başkanlar mahallelerde esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte mahallelerde esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor. AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş’ın yanı sıra mahalle ve ilçe teşkilat yöneticilerinin de katıldığı esnaf ziyaretleri kapsamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte Güzeller Mahallesi’nde Doğan Caddesi esnaflarına misafir oldu. Cadde üzerinde dükkanları bulunan esnafları tek tek ziyaret eden Büyükgöz ve Kaya, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennilerini esnaflara iletti. Alışveriş yapan vatandaşlarla da hasbihal eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzelilerin taleplerini ve önerilerini de dinledi. 












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