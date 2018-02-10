Başkanlardan esnaf turu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’dan esnaf turu. Cuma namazını Gaziler Camii’nde kıldıktan sonra İbrahim Ağa Caddesi esnaflarını ziyaret ede Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkanlara ziyaretlerinde belediye meclis üyeleri, Gaziler ve İnönü mahalle muhtarları da eşlik etti. Esnaflara hayırlı işler bol kazançlar dileyen Başkan Köşker, öneri ve talepleri dinledi. “Esnafımızın talepleri ve önerileri bizler için çok kıymetli” diyen Başkan Köşker, “Onlar bir anlamda vatandaşın taleplerini bizlere iletiyorlar, bizlere ulaşmayan talepleri esnafımız sayesinde öğreniyoruz. Bu sebeple esnafımı her fırsatta ziyaret ediyor ve taleplerini alıyoruz” ifadelerini kullandı.