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Başkanlardan İlhan Bayram’a ziyaret

Başkanlardan İlhan Bayram’a ziyaret

Başkanlardan İlhan Bayram'a ziyaret

06 Temmuz 2017 Perşembe 23:32

Kandıra, Başiskele ve İzmit Belediye Başkanı Genel Sekreter İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ı makamında ağırladı. Ziyarette kent adına yapılan projelerde işbirliğinin önemine değinildi.
 
KOCAELİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kandıra, Başiskele ve İzmit Belediye Başkanlarını makamında ağırladı. İlk olarak ziyarete gelen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Genel Sekreter Bayram’a hayırlı olsun temennilerini iletti.
 
ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTI

Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen ziyaretlerden biri ise Kandıra Belediyesi Başkanı Ünal Köken oldu. Genel Sekreter Bayram’ın kenti çok iyi tanıyan ve Büyükşehir Belediyesi’ne vakıf olan bir isim olduğunu belirten Başkan Köken, Kocaeli’nin Bayram ile önemli projelere imza atacağını söyledi.
 
BAŞARISINI İSPAT ETTİ

Genel Sekreterlik görevinin hayırlı olmasın dileyerek sözlerine başlayan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ise Genel Sekreter Bayram’ın İSU’daki önemli projeleri ile başarısını ispat ettiğine dikkat çekerek Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinde de bu başarısının devam edeceğini belirtti.
 
KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in gerçekleştirdiği nazik ziyaretler için teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram ‘’Hayırlı olsun ziyaretinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler uyum içerisinde şehrimize en yüksek verimi vermek için çalışacağız. Bu doğrultuda diğer belediyelerimiz ile koordinasyon sağlamamız da çok önemli. İşbirliği içinde çalışarak kentimize daha iyi projeler kazandıracağız” şeklinde konuştu.

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