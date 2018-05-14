Başkanlardan ‘Macera’yı Çok Beğendi Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği’nin encümen toplantısı, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde Eskihisar’da yapıldı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:47