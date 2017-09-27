Başkan’ların Gebze programı

Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkanlar, Gebzelilerin öneri ve taleplerini dinledi. Gebzeliler de sohbet eden Başkanlar, Gebze ile ilgili hayata geçirilecek projeleri de vatandaşlarla paylaştı. Başkanlar daha sonra Milli sporcu Nagehan Malkoç’un kardeşinin düğün törenlerine katıldı. Başkanlar çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Daha sonra Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve başkan yardımcısı Nilay Ayran, Mehmet Toprak’ın evlatlarının sünnet törenine katıldı.