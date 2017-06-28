Başpehlivanlar Gebze’ye geliyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 23. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri 2 Temmuz Pazar günü Hünkar Çayırında gerçekleşecek. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı güreşlerinde bu sene Orhan Okulu, Fatih Atlı ve geçen senenin Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara’nın da aralarında olduğu başpehlivanlar, mücadele edecek. Saat 10:00’da başlayacak ve gün boyu sürecek olan Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerinde minik 1-2, teşvik 1-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı ve başpehlivan boylarında güreşçiler ter dökecek. Ata sporumuz olan yağlı güreşlerin gelecek nesillere aktarılması ve sevdirilmesi amacıyla her sene geleneksel olarak düzenlenen Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı güreşlerine tüm Gebzeliler davetli.