GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başyiğit İle Kanal Yolu’nu Birleştirecek Yeni Köprü Ve Yolda Çalışmalar Sürüyor

Büyükşehir, Başiskele Başyiğit ile Kanal Yolu caddelerini birleştirecek yeni yolun yapımında, betonarme köprü ve dere ıslahına devam ediyor

Başyiğit İle Kanal Yolu'nu Birleştirecek Yeni Köprü Ve Yolda Çalışmalar Sürüyor

21 Kasım 2021 Pazar 12:09

İlimizde artan araç ve insan nüfusunun ihtiyaçları, yeni alternatif ulaşım ağlarının ve alternatif yol projelerinin hayata geçirilmesi gerekliliğini doğuruyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her geçen gün artan araç yoğunluğuna çözüm üretmek için Başiskele Başyiğit ile Kanal Yolu caddelerini birbirine bağlayacak yeni yol yapımı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

 

KÖPRÜ AYAKLARI TAMAMLANDI

Başyiğit Caddesi ve Kanal Yolu Caddesini birleştirecek betonarme köprünün ayak imalatları tamamlandı. Köprü kiriş montajına önümüzdeki günlerde başlanacak. 45 adet fore kazığın çakıldığı betonarme köprünün bağlantı sağladığı Kanal Yolu Caddesinde binder asfalt serimi yapıldı. Başyiğit Caddesinde ise pilent miks temel serimi yapıldı. Başyiğit Caddesinde binder asfalt serimine başlanacak. Köprünün tamamlanması sonrası her iki cadde ve köprüde son kat aşınma asfaltı serimi yapılarak, köprü ve yeni yol hizmete açılacak.

 

KİRAZ DERESİ ISLAH EDİLİYOR

245 metre uzunluğunda Kiraz Deresi ıslah çalışmaları kapsamında taş duvar ve taş pere imalatları sürüyor. Proje kapsamında, 20 bin 900 metreküp kazı, 7 bin 500 metreküpte dolgu çalışması yapılacak.

 

BETONARME KÖPRÜYLE İKİ CADDE BİRLEŞECEK

Kiraz deresi üzerine yapılacak betonarme köprü, dere ıslah çalışmaları ve asfaltlama çalışmaları sonrası hizmete sunulacak. Başyiğit ile Kanal Yolu caddelerini birleştirecek yeni yol ile her iki cadde arasında ulaşım daha kolaylaşacak. Başiskele’ye yeni bir cadde kazandıracak proje kapsamında 696 metre uzunluğunda yeni yola yapılacak betonarme köprü ile Başyiğit ve Kanal Yolu caddeleri birleşecek.

KANAL YOLU İLE BAŞYİĞİT CADDELERİ ARASI

Kiraz Deresi üzerinde dere ıslahı çalışmaları kapsamında 2 bin 155 metrekare harçlı pere, taş duvar, betonarme dere tabanı imalatları yapılıyor. 3 bin 490 ton Pilent Miks Temel, 2 bin 425 ton da binder ve aşınma asfalt serimi yapılacak yeni yol, Başiskele Kanal Yolu Caddesi İle Başyiğit Caddesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak alternatif bir güzergah olacak.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
42 Düzensiz Göçmen Yakalandı 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Otomobil İle Kamyonun Çarpıştığı Kazada 5 Kişi Yaralandı Otomobil İle Kamyonun Çarpıştığı Kazada 5 Kişi...
Çifte Vatandaşlar Bulgaristan Seçimleri İçin Oy Kullanıyor Çifte Vatandaşlar Bulgaristan Seçimleri İçin...
Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Baştan Aşağı Yenileniyor Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Baştan Aşağı Yenileniyor
Büyükşehir’den Personele ‘Empatik İletişim’ Eğitimi Büyükşehir’den Personele ‘Empatik İletişim’...
Yetim Ve Öksüz Çocuklara Kışlık Kıyafet İle Ayakkabı Yetim Ve Öksüz Çocuklara Kışlık Kıyafet İle...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

42 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Haberi Oku