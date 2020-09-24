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Bayan Yavuz Gebze İlçemizdeki Muhtar Eşleriyle Bir Araya Geldi

Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Gebze ilçemizdeki 2 bayan muhtar ve 25 mahalle muhtarının eşleriyle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Bayan Yavuz Gebze İlçemizdeki Muhtar Eşleriyle Bir Araya Geldi

24 Eylül 2020 Perşembe 09:36

 Programda; Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz’a Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in eşi Nuray Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün eşi Güler Büyükgöz, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Rukiye Çakır, Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İpek Çulha, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Kadriye Aydemir eşlik etti. Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz muhtar eşlerinin mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin tespitinde önemli görevleri olduğunu belirterek yaptığı konuşmalarında; “Mahallelerinizde bizlerin göremediği veya bizlere ulaşmayan sorunlar olabilir. O nedenle mahallelerinizdeki vatandaşlarımızı yakından takip etmenizi, gerçekten ihtiyaç sahibi aileler varsa bu aileleri tespit ederek bizlere bildirmenizi istiyoruz. Aile olmanın önemine de değinen Bayan Yavuz; “Her konuda görevimizi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Her ne olursa olsun bizler, bir hanım, bir anne, muhtar ve muhtar eşi olan sizlerin yanındayız. Sizde görev yaptıkları Mahallelerde eşlerinize destek olmalısınız. Aile olmak çok önemli. Yüreği Türkiye sevdasıyla çarpan bir Cumhurbaşkanımız var. Dua edelim ki Allah ona sağlık ve afiyet versin. Her türlü imkanlardan faydalanıyoruz ve bunun için de şükretmeliyiz. Başka bir ülkeye el açmak istemiyorsak elimizdekine sahip çıkmalıyız.” diyen Bayan Yavuz, toplantıya katılımları nedeniyle muhtar ve muhtar eşlerine teşekkür etti. Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz toplantıya katılan 2 bayan muhtar ve 25 mahalle muhtarının eşini tek tek dinleyerek sorun ve taleplerini dinledi. 
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