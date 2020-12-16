Bayat Ekmekler Çöpe Değil, Sokak Hayvanlarına Gidiyor

Göreve geldiği günden bu yana tasarrufa çok önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi , hem israfın önüne geçmek hem de ilçedeki sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacına destek vermek için 'Bayat Ekmek Toplama Kutusu' projesini hayata geçirdi. Şehrin 38 noktasına yerleştirilen bayat ekmek kutularıyla ekmeklerin çöpe gitmesine engel olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Kutulardan belirli günlerde topladığımız bayat ekmekleri ilçemizde sevimli can dostlarımız olan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyoruz. Projemizin hayata geçtiği günden bu yana yaklaşık 6 ton bayat ekmek topladık. Vatandaşlarımızdan ricamız ekmeği çöpe atmasınlar. Atmak zorunda kalan vatandaşlarımız ise bayat ekmek kutularına ekmekten başka bir şey bırakmasın” diye konuştu.



