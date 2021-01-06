Bayrak Şairi ve Peygamber Aşığı Arif Nihat Asya’yı Rahmetle Anıyoruz

Bayrak şairi olarak bilinen Arif Nihat Asya’nın 46. vefat yıl dönümü. 5 Ocak 1975`te vefat eden bayrak şairimiz Arif Nihat Asya ile ilgili daha önce peygamberimizi anlatan dua şiiri ile ilgili hazırladığım belgesel sinevizyonla ilgili yazı yazmıştım belgesel sinevizyonu birlikte izleyelim .
Vefat yıl dönümünde bayrak şairimizi peygamber aşkı şiiri ile rahmet ve Şükran’la anıyor Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim bakanlığımızın Arif Nihat Asyaya önem verip gençlere tanıtmaya davete diyorum .
Belediyelerimiz kültür etkinlikleri adı altında kültür ve milli değerlerimizden uzak birçok şey yaparken Arif Nihat Asya gibi değerlerimizi yok sayması üzücü .
Bir çağrıda Arif Nihat Asya’nın dünyaya geldiği İstanbul Çatalca Kaymakamı ve Belediye Başkanına bir çağrı yapmak istiyorum. Yıllar önce belgesel çekimi yaparken bayrak şairimizin dünyaya geldiği evin perişan hali beni üzmüştü.Bu eve sahip çıkıp burayı Arif Nihat Asya Müzesi yapılması sosyal medya ve Giresun Göreleden tanıdığım Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Etmiş bey bu tarihi görev yapacağına inanıyorum
Arif Nihat Asya Belgeseli .
Arif Nihat Asya, sadece bir şair değil, aynı zamanda bir yazar, bir öğretmen, bir siyasetçi, ve fikir insanıydı. 7 Şubat 1904 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesinin İnceğiz köyünde dünyaya geldi. İlâhi bir tesadüftür ki, kendisini şöhrete taşıyan ‘Bayrak’ şiirini bir 5 Ocak günü yazmıştı. !975 yılının 5 Ocak gününde de Ankara’da çok sevdiği albayrağa sarılarak vasiyeti gereği mehter marşı ile ebedi âleme göçtü.Kendisini rahmetle anıyor ruhu için tüm arkadaşlarımı Fatiha okumaya davet diyorum. El Fatiha ...