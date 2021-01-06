Bayrak Şairi ve Peygamber Aşığı Arif Nihat Asya’yı Rahmetle Anıyoruz

Bayrak şairi olarak bilinen Arif Nihat Asya’nın 46. vefat yıl dönümü. 5 Ocak 1975`te vefat eden bayrak şairimiz Arif Nihat Asya ile ilgili daha önce peygamberimizi anlatan dua şiiri ile ilgili hazırladığım belgesel sinevizyonla ilgili yazı yazmıştım belgesel sinevizyonu birlikte izleyelim .