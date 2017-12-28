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Bayram, “Biz büyük bir aileyiz”

Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, Zabıta ve güvenlik personeliyle bir araya geldi. Bayram, özverili hizmetlerinden dolayı çalışanlara teşekkür etti.

Bayram, 'Biz büyük bir aileyiz”

28 Aralık 2017 Perşembe 12:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı idari ve çalışan personelleriyle kahvaltıda bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Bizleri halkımıza en iyi şekilde temsil eden birimlerimizin başında da Zabıta teşkilatımız ve güvenlik personelimiz geliyor. Şimdiye kadarda en iyi şekilde temsil ettiniz. Etmeye de devam ediyorsunuz. Hepinize bu özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

 

ZABITA GÖREVİNİN BAŞINDA

Zabıta Daire Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Genel Sekreter Bayram’ın dışında Genel Sekreter Yardımcısı Doğal Erol Zabıta Daire Başkanı Serhan Çatal, Bilgi İşlem Daire Başkanı İsmail Gülsoy, Mali Hizmetler Daire Başkanı Hamza Bakkal, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürleri, zabıta ve güvenlik personeli katıldı. İlk olarak söz olan Zabıta Daire Başkanı Serhan Çatal, zabıta teşkilatının görev ve sorumluluk alanlarındaki çalışmalarından bahsetti. Çatal, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ailesinin bir ferdi olmaktan onur duyduk, gurur duyduk. Bu aileyi dışarda temsil etmek konusunda bugüne kadar elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Kentimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ”Her dönemde böyle bir teşkilata toplumlarda ihtiyaç duyulmuş ve günümüze kadar ulaşmış.  Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir aileyiz ve zabıta teşkilatımız bizi dışarıda vatandaşa karşı temsil eden bir birimimiz. Bu sebeple bizleri en iyi şekilde temsil eden siz değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurumsal bir belediye ve bu doğrultuda diğer belediyelere de örnek olacak çalışmalar yürütüyoruz. Zabıta teşkilatımızın çalışmalarını yakından takip ediyorum. ”dedi. Zabıtalar tarafından Genel Sekreter Bayram’a daha sonra zabıta kıyafeti giydirildi. Personelle tek tek selamlaşan Bayram, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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