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Bayram coşkusunu evlere taşıyacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını evde bir bayram havası sloganıyla sağlık çalışanlarının çocukları ile kutlayacak.

Bayram coşkusunu evlere taşıyacak

14 Nisan 2020 Salı 18:39

 Korono virüs salgınından dolayı; evlerinde vakit geçirmek zorunda olan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından mahrum kalmamaları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram coşkusunu evlere taşıyacak.

 

EVLERE 100. YIL PASTASI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çocukların mutluluğuna ortak olacak. Başkan Büyükakın, bu yıl çocukların bayramını kutladığı tebrik kartı ile birlikte çocuklara TBMM’nin 100. yılı olması hasebiyle; gece gündüz görev başında olan ve hastalığı bulaştırmamak için evlerine dahi gitmekten çekinen kahraman sağlık çalışanlarının çocuklarına Kocaeli Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın işbirliğiyle 100. Yıl Pastası gönderecek.

 

ÇOCUKLARLA CANLI YAYIN

23 Nisan günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın canlı yayınla video konferans ile evlerine pasta gönderilen çocuklardan bazılarının da katılımıyla canlı yayında pastayı kesecek. Başkan Büyükakın daha sonra bayram çocuklarına hitaben konuşma yapacak.

 

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILACAK

Kendisine pasta gelen çocuklar pastayı keserken çekeceği video veya fotoğrafı #EvdeBirBayramHavası ve #Kocaeli etiketleriyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a twitter, facebook ve instagram hesaplarından göndermesi istenecek.

 

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