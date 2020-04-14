Bayram coşkusunu evlere taşıyacak

EVLERE 100. YIL PASTASI
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çocukların mutluluğuna ortak olacak. Başkan Büyükakın, bu yıl çocukların bayramını kutladığı tebrik kartı ile birlikte çocuklara TBMM’nin 100. yılı olması hasebiyle; gece gündüz görev başında olan ve hastalığı bulaştırmamak için evlerine dahi gitmekten çekinen kahraman sağlık çalışanlarının çocuklarına Kocaeli Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın işbirliğiyle 100. Yıl Pastası gönderecek.
ÇOCUKLARLA CANLI YAYIN
23 Nisan günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın canlı yayınla video konferans ile evlerine pasta gönderilen çocuklardan bazılarının da katılımıyla canlı yayında pastayı kesecek. Başkan Büyükakın daha sonra bayram çocuklarına hitaben konuşma yapacak.
FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILACAK
Kendisine pasta gelen çocuklar pastayı keserken çekeceği video veya fotoğrafı #EvdeBirBayramHavası ve #Kocaeli etiketleriyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a twitter, facebook ve instagram hesaplarından göndermesi istenecek.