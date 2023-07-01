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“Bayram Şenliği” köylere taştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bayram sevincini köylere taşıdı.

'Bayram Şenliği” köylere taştı

01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:10

 Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü ile Akmeşe Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Program sonunda ise Akmeşe’de Balkan rüzgarı esti.

7’DEN 70’E HERKES EĞLENDİ

Kocaeli’de bayram coşkusu köylere taştı. Kurban Bayramı’nda İzmit Kent Meydanı ile ilçelerdeki diğer kent meydanlarında gerçekleştirdiği şenlikler ile çocuklara çifte bayram yaşatan Büyükşehir Belediyesi, İzmit’e bağlı Akmeşe köyünde ikinci bayram şenliği düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü ile Akmeşe Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde Akmeşe Ural Ataman Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikte 7’den 70’e herkes doyasıya eğlendi.

ŞENLİĞİN TADINI ÇOCUKLAR ÇIKARDI

İkinci Akmeşe Bayram Şenliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı yürüyüşü ile başladı. Mahallede kortej halinde yürüyen mehter takımı daha sonra Ural Ataman Spor Tesisleri’nde kısa bir konser verdi. Alanda çocuklar için şişme oyun grupları kuruldu. Ayrıca etkinlik boyunca çocuklara patlamış mısır, dondurma ve pamuk şeker ikram edildi. Çocuklar birbirinden farklı etkinliklerde ve oyun alanlarında keyifle vakit geçirdi.

İLLÜZYONİST VE KUKLA GÖSTERİLERİ

Çocuklara etkinlik süresince animatörler ve palyaçolar eşlik etti. Çocuklar palyaçolar ile dans ederek oyunlar oynadı. Daha sonrasında İllüzyonist Levent Maruf sahne aldı. Maruf sahne gösterisini çocuklar ve aileleri meraklı gözlerle takip etti.

UNUTULMAYACAK BİR BAYRAM YAŞADILAR

İkinci Akmeşe Bayram Şenliği kapsamında Rumelili Orhan ve Kemal sahne aldı. Makedonya göçmeni kardeş sanatçılar, şarkıları ve Rumeli ezgisi türküleri ile Akmeşelilere unutulmayacak bir bayram yaşattı. Konser sonrasında ise çekiliş yapıldı. Akmeşe Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nce yapılan çekilişle başta bisiklet olmak üzere çeşitli hediyeler sahiplerini buldu.

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