banner635
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayramda Mezarlıklar Ücretsiz Ulaşım

Asri, Bağçeşme ve Kent Mezarlıklarına gidecek vatandaşların ulaşımları için arife, bayramın birinci ve ikinci günü ücretsiz servis sağlanıyor.

Bayramda Mezarlıklar Ücretsiz Ulaşım

16 Temmuz 2021 Cuma 16:28


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti devam ediyor.  Bu kapsamda mezarlıklar vatandaşların ziyareti için arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verilecek.

 

SAAT BAŞI ARAÇ

Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali’nden saat sabah 09.00 itibariyle saat 17.00’ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırılacak.

 

SERVİS GÜZERGAHLARI

Batı Terminali’nden kalkacak olan servisler

 

Bağçeşme Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali – Tren Garı – Kuzey Yanyol – Leyla Atakan Caddesi - Çocuk Parkı (İzmit Lisesi Önü) - Yeni Turan - Bağçeşme güzergahını izleyecek.

 

Asri Mezarlığa gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali – Tren Garı - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. – Santral - M. Ali Paşa – Üç yol - Eski İstanbul Yolu - Asri Mezarlık güzergahını izleyecek.

 

Kent Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Tren Garı - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. –Santral - M. Ali Paşa – Üç yol - Eski İstanbul Yolu – İzmit Kent – Baki Komsuoğlu Bulvarı – Kurtuluş Bulvarı - Kent Mezarlığı güzergahı kullanılacak.

 




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GÖLCÜK YİNE “TÜRKİYE GEÇİLMEZ” DEDİ GÖLCÜK YİNE “TÜRKİYE GEÇİLMEZ” DEDİ
Gölcük Anafartalar Caddesi asfaltlandı Gölcük Anafartalar Caddesi asfaltlandı
KURBAN SAKATATLARINI ÇÖPE ATMAYALIM KURBAN SAKATATLARINI ÇÖPE ATMAYALIM
Judocular Ay Yıldızlı Forma İçin Mücadele Edecek Judocular Ay Yıldızlı Forma İçin Mücadele Edecek
ÇESK’ten karatede iki Türkiye ikinciliği ÇESK’ten karatede iki Türkiye ikinciliği
Darıca Nene Hatun Futbol Sahası Yenilenecek Darıca Nene Hatun Futbol Sahası Yenilenecek
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

GÖLCÜK YİNE “TÜRKİYE GEÇİLMEZ” DEDİ
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5.yıl dönümünde, Gölcüklüler darbecilere...

Haberi Oku