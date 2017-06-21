banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Gebze Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yaklaşan Ramazan Bayramı münasebetiyle mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:32

Bayram nedeniyle ziyaretçi sayısının artacağı mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Ayrıca vatandaşların bayram da mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için Gebze Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsler her saat başı vatandaşları taşıyacak.  Arife günü başlayacak olan seferler, bayramın son gününe kadar devam edecek. Mustafa Paşa Camii önünden saat başı kalkacak otobüsler, Akse Sapağı’ndan Merkez Mezarlığına oradan da Pelitli mezarlığına geçecek. Otobüsler aynı güzergah üzerinden geri dönecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bir yaya köprüsü de Çayırova’ya Bir yaya köprüsü de Çayırova’ya
Mucit Dünyası Yaz Akademisi başlıyor Mucit Dünyası Yaz Akademisi başlıyor
Öğrenci ve işçilere meclisten müjde Öğrenci ve işçilere meclisten müjde
Tahir Büyükakın vali oldu Tahir Büyükakın vali oldu
Kocaeli Valisi değişti! İşte yeni vali... Kocaeli Valisi değişti! İşte yeni vali...
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de
Yukarı Çık

banner149

Bir yaya köprüsü de Çayırova’ya
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova Ali Haydar Caddesi’nde yaya üst geçidi yapacak.

Haberi Oku