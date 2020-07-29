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Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Asri, Bağçeşme ve Kent Mezarlıklarına gidecek vatandaşların ulaşımları için arife, bayramın birinci ve ikinci günü ücretsiz servis sağlanıyor.

Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:52

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı’nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti devam ediyor.  Bu kapsamda mezarlıklar vatandaşların ziyareti için arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verilecek.

 

SAAT BAŞI ARAÇ

Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali’nden saat sabah 10.00 itibariyle saat 17.00’ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırılacak.

 

SERVİS GÜZERGAHLARI

Batı Terminali’nden kalkacak olan servisler

 

Bağçeşme Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Cumhuriyet Cd. - Alemdar Cd. - Çocuk Parkı(İzmit Lisesi Önü) - Yeni Turan - Bağçeşme güzergahını izleyecek.

 

Asri Mezarlığa gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. – Santral - M. Ali Paşa – Üçyol - Eski İstanbul Yolu - Asri Mezarlık güzergahını izleyecek.

 

Kent Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. –Santral - M. Ali Paşa – Üçyol - Eski İstanbul Yolu - Kent Mezarlığı güzergahı kullanılacak.

 






AA
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