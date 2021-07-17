Bayramda parkomatlar 5 gün ücretsiz

Kurban Bayramı’nda Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca ve Cumartesi günü de devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.