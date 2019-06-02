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Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir, Ramazan Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla her yıl olduğu gibi ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin aldığı kararla, vatandaşlar 4 Haziran Salı Bayramın birinci gününden Bayramı’nın sona erdiği 6 Haziran Perşembe gününe kadar ücretsiz ulaşımdan yararlanacak. ULAŞIM ÜCRETSİZ Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla Ramazan Bayramı’nda belediyeye ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler ücretsiz olacak. BU HATLAR ÜCRETLİ Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE Öte yandan Toplu Taşıma Daire Başkanlığı denetim ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların ulaşımdaki sorun ve ihtiyaçları için görev başında olacak.

Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz

02 Haziran 2019 Pazar 12:48

 
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