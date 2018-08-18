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Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz

Büyükşehir, Kurban Bayramı süresince otobüs ve raylı sistemler ücretsiz, deniz ulaşımında ise yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek.

Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:32

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin aldığı kararla, vatandaşlar 21 Ağustos Salı Bayramın birinci gününden Kurban Bayramı’nın sona erdiği 24 Ağustos Cuma gününe kadar ücretsiz ulaşımdan yararlanacak.

 

BAZI HATLAR DÂHİL OLMAYACAK

Vatandaşların memnuniyetini kazanan hizmet kara ulaşım ve raylı sistemler ulaşımında geçerli olacak. Belediye otobüsleri ve tramvay Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Belediye otobüslerinden 200, 250G, 250, 800K ve 800C numaralı hatlar ücretsiz ulaşıma dâhil olmayacak. Öte yandan Kurban Bayramı boyunca deniz ulaşımı yüzde 50 indirimli olacak.

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