Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz

BAYRAM SÜRESİNCE
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda vatandaşlar Kurban Bayramı’nın birinci günü 31 Temmuz Cuma 00.00 ile son günü 3 Ağustos Pazartesi 24.00’e kadar 4 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.
ULAŞIM ÜCRETSİZ
Ücretsiz ulaşım Kurban Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları Eko-mobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak. 800CK ise, hafta içi saatlerine göre çalışacak.
BU HATLAR ÜCRETLİ
Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı, Hat 700 Gölcük Gebze ve 800CK Cebeci - Kefken hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.