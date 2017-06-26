Bayramı bayram coşkusu ile yaşamak

Gebze kent meydanında gebzelilerle bayramlaştık milli savunma bakanı fikri ışık gebze kaymakam vekili daire müdürleri siyasetçiler ve Gebzeli dostlarla bayramlaşıp gebze eşrafından Oya Tuncel hanımdan Gebze'de yaşanan eski bayramları dinledim gebze kaymakam vekili ile gebze üzerine sohbet ettik
Gebze Ticaret Odasında Bayram coşkusu
Her bayram olduğu gibi gebze ticaret odası başkanı nail Çiler bayramlaşma organizasyonunda tarihi gebze bayram çöğreği hediye etti emniyet milli eğitim müdürleri ile jandarma komutanında bayramlaşmaya katıldı burada yapılan konuşmaları
www.gebzegazetesi.com dan canlı yayınladık
Kocaelinde. Bayram. Coşkusu
Gebze Gümüşhaneliler derneği başkanı yücel beyle İzmitdeki kent bayramlaşmasına katıldık milli savunma bakanı. Fikri. Işık. Diyarbakır'a tayın olan Vali Güzeloğlu Büyükşehir başkanı Karaosmanoğlu konuşmalar yaptı. Vali. Güzeloğlu bayramlaşırken bizleri belgesel çekmek üzere Diyarbakır'a davet etti
Kocaeli kent bayramlaşmasında bir çok dostla bayramlaşıp hasret giderdik bilim teknoloji ve sanayi bakanlığı sanayi genel müdürü İbrahim beyle sanayi müzesi ve bakan özlünün ön söz yazdığı gebze sanayi tarihi ile ilgili hazırladığım kitap üzerine konuştuk
Kocaeli. Kent bayramlaşmasında yapılan konuşmaları. www.gebzegazetesii.com dan canlı yayınladık
Dünkü Son bayramlaşma töreni Kocaeli Gümüşhaneliler vakfında bakan vali ve diğer yetkililerin katılımı ile gerçekleşti
Özetle bayramı bayram coşkusu ile yaşadık
Hiç bir şeyi dert etmeyelim her günümüzü bayram bilip bayram coşkusu ile geçirelim