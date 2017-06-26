Bayramı bayram coşkusu ile yaşamak

Dini ve milli bayramlarımız bizi biz yapan önemli değerlerimiz Ramazan bayramı coşkusunu Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram sabahı şiirinde anlattığı gibi coşku ile yaşadık önce bayram namazını birlikte kıldığımız cemaat ardından aile fertleri büyüklerle bayramlaştık gebze mezarlığında metfun merhum babam ve halamın mezarları ile birinci cihan harbi şehidi dedem için yaptığımız temsili mezarda Fatiha okuyup dua ettik

Gebze kent meydanında gebzelilerle bayramlaştık milli savunma bakanı fikri ışık gebze kaymakam vekili daire müdürleri siyasetçiler ve Gebzeli dostlarla bayramlaşıp gebze eşrafından Oya Tuncel hanımdan Gebze'de yaşanan eski bayramları dinledim gebze kaymakam vekili ile gebze üzerine sohbet ettik

Gebze Ticaret Odasında Bayram coşkusu

Her bayram olduğu gibi gebze ticaret odası başkanı nail Çiler bayramlaşma organizasyonunda tarihi gebze bayram çöğreği hediye etti emniyet milli eğitim müdürleri ile jandarma komutanında bayramlaşmaya katıldı burada yapılan konuşmaları

www.gebzegazetesi.com dan canlı yayınladık

Kocaelinde. Bayram. Coşkusu

Gebze Gümüşhaneliler derneği başkanı yücel beyle İzmitdeki kent bayramlaşmasına katıldık milli savunma bakanı. Fikri. Işık. Diyarbakır'a tayın olan Vali Güzeloğlu Büyükşehir başkanı Karaosmanoğlu konuşmalar yaptı. Vali. Güzeloğlu bayramlaşırken bizleri belgesel çekmek üzere Diyarbakır'a davet etti

Kocaeli kent bayramlaşmasında bir çok dostla bayramlaşıp hasret giderdik bilim teknoloji ve sanayi bakanlığı sanayi genel müdürü İbrahim beyle sanayi müzesi ve bakan özlünün ön söz yazdığı gebze sanayi tarihi ile ilgili hazırladığım kitap üzerine konuştuk

Kocaeli. Kent bayramlaşmasında yapılan konuşmaları. www.gebzegazetesii.com dan canlı yayınladık

Dünkü Son bayramlaşma töreni Kocaeli Gümüşhaneliler vakfında bakan vali ve diğer yetkililerin katılımı ile gerçekleşti

Özetle bayramı bayram coşkusu ile yaşadık

Hiç bir şeyi dert etmeyelim her günümüzü bayram bilip bayram coşkusu ile geçirelim