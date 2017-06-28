Bayramı bayram coşkusu ile yaşamak

Dini ve milli bayramlarımız bizi biz yapan önemli değerlerimiz. Ramazan bayramı coşkusunu Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram sabahı şiirinde anlattığı gibi coşku ile yaşadık.

İSMAİL KAHRAMAN/ MAKALE



Önce bayram namazını birlikte kıldığımız cemaat ardından aile fertleri büyüklerle bayramlaştık, Gebze mezarlığında metfun merhum babam ve halamın mezarları ile birinci cihan harbi şehidi dedem için yaptığımız temsili mezarda Fatiha okuyup dua ettik.

Gebze kent meydanında Gebzelilerle bayramlaştık. Milli Savunma bakanı Fikri Işık, Gebze Kaymakam vekili Hasan Gözen, daire müdürleri, siyasetçiler ve Gebzeli dostlarla bayramlaşıp Gebze eşrafından Oya Tuncel hanımdan Gebze'de yaşanan eski bayramları dinledim. Gebze kaymakam vekili Hasan Gözen ile Gebze üzerine sohbet ettik.



GEBZE TİCARET ODASINDA BAYRAM COŞKUSU

Her bayram olduğu gibi Gebze Ticaret Odası başkanı Nail Çiler bayramlaşma organizasyonunda tarihi Gebze bayram çöreği hediye etti. Emniyet, Milli Eğitim Müdürleri ile jandarma komutanı da bayramlaşmaya katıldı. Burada yapılan konuşmaları www.gebzegazetesi.com dan canlı yayınladık.



KOCAELİ’NDE BAYRAM COŞKUSU

Gebze Gümüşhaneliler derneği başkanı Yücel beyle İzmit’deki kent bayramlaşmasına katıldık. Yine, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Diyarbakır'a tayın olan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye başkanı Karaosmanoğlu konuşmalar yaptı. Vali Güzeloğlu bayramlaşırken bizleri belgesel çekmek üzere Diyarbakır'a davet etti.

Kocaeli kent bayramlaşmasında bir çok dostla bayramlaşıp hasret giderdik. Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İbrahim beyle sanayi müzesi ve Bakan Özlü’nün ön söz yazdığı Gebze sanayi tarihi ile ilgili hazırladığım kitap üzerine konuştuk.

Kocaeli Kent bayramlaşmasında yapılan konuşmaları da www.gebzegazetesi.com dan canlı yayınladık. Son bayramlaşma töreni Kocaeli Gümüşhaneliler vakfında Bakan, Vali ve diğer yetkililerin katılımı ile gerçekleşti.



BAYRAM TATİLİNDE ACI BİLANÇO

Bayram sevincini yaşarken, öte yandan acı haberlerle de Bayram sevinci kursağımızda kaldı. Ne yazık ki bu bayramda da trafik canavarı boş durmadı. Bayramın ilk iki gününde meydana gelen trafik kazalarında ne yazık ki 42 can hayatını kaybetti. Her bayram sürekli uyarıyoruz, bayram sevinci hüzne dönüşmesin diye trafikte daha dikkatli olalaım diye ancak ne yazık ki alınan önlemlere rağmen, kazaların bir türlü önüne geçilemiyor.

Ramazan Bayramı tatilinin iki gününde yollar yine kan gölüne döndü. Cuma akşamından dün akşam saatlerine kadar yurt genelinde meydana gelen 61 trafik kazasında 42 kişi öldü, 273 kişi yaralandı. En acı haber ise Karaman'dan geldi. Karaman'ın Ayrancı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını, 4 kişi yaralandı. Ailenin, Gaziantep’ten Antalya’ya bayram tatiline gittikleri öğrenildi.

Yurt genelinden alınan haberlere göre kaza bilançosu şöyle:

23 Haziran Cuma: Mesai saatinin sona ermesiyle birlikte tatilciler yollara düşerken aynı gece Adıyaman, Erzincan, Kastamonu, Kocaeli Çanakkale ve Sivas'ta meydana gelen 6 kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

24 Haziran Cumartesi: Arife günü Bursa'da 4, Eskişehir'de 3, İstanbul, Manisa ve Samsun'da 2'şer, Ankara, Karabük, Antalya, Adıyaman, Erzurum, Kastamonu, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Erzincan,

Zonguldak, Uşak, Kırıkkale, Aksaray, Sivas, Gümüşhane ve Kırşehir'de 1'er olmak üzere toplam 30 trafik kazası meydana geldi. 26 kişi öldü, 128 kişi yaralandı.

25 Haziran Pazar: Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan dün saat 23.59'a kadar Balıkesir, Niğde, Muğla, Aydın, Karaman, Burdur, Eskişehir, Çanakkale, Konya, Kayseri, Edirne, Sakarya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Zonguldak, Yozgat, Kütahya, Rize, Malatya ve Manisa’da meydana gelen 243 trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi, 125 kişi yaralandı.



BAYRAMDA ACI TABLO