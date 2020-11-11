banner551
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bazı Alanlarda Sigara İçmek Yasaklandı

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesine yasak getirildi.

Bazı Alanlarda Sigara İçmek Yasaklandı

11 Kasım 2020 Çarşamba 09:51

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Valiliğin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, salgını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin doğru biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, maske kullanımını ihlal edip, maskeyi indirerek yürüme esnasında sigara içilmesi yarından itibaren vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda yasaklandı.

Ayrıca, söz konusu yasağın sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri ve benzeri yerler ile semt pazarlarında da uygulanmasına karar verildi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak.

Alınan ilave tedbirler kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı görev yapan filyasyon ekibi sayılarının artırılması ve hastaların evden hastaneye hastaneden eve taşınmalarının sağlanması için gerekli olan araç ihtiyacının başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ile diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların desteğiyle karşılanacak.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Afet Müdahale Tatbikatı, Vali Seddar Yavuz’un Toplanma Çağrısıyla Yapıldı Kocaeli Afet Müdahale Tatbikatı, Vali Seddar Yavuz’un...
Kocaeli'de Ev Yangını Kocaeli'de Ev Yangını
KOCAELİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI KOCAELİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI
Darıca Atatürk’ü Andı Darıca Atatürk’ü Andı
KOCAELİ’DEKİ HASARLI VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİNASI TBMM GÜNDEMİNDE İYİ PARTİLİ TÜRKKAN SORU ÖNERGESİ VERDİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM’A SORDU: KOCAELİ’DEKİ HASARLI VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI...
KSO Başkanı Zeytinoğlu ağustos ayı işgücü verilerini değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu ağustos ayı işgücü...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli Afet Müdahale Tatbikatı, Vali Seddar...
Özellikle bölgemizin deprem bölgesi olması ve deprem konusunda çok acı tecrübesi olan bir şehir olmamız...

Haberi Oku