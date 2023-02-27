BBP ile Derince Belediyesi, Hatay’daki Yardımları Masaya Yatırdı

Kocaeli’de Derince Belediyesi ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli yönetimi Hatay’da yapılan çalışmalar ve depremzedelere yönelik yardım faaliyetleriyle alakalı bir araya geldi.