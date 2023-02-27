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BBP ile Derince Belediyesi, Hatay’daki Yardımları Masaya Yatırdı

Kocaeli’de Derince Belediyesi ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli yönetimi Hatay’da yapılan çalışmalar ve depremzedelere yönelik yardım faaliyetleriyle alakalı bir araya geldi.

BBP ile Derince Belediyesi, Hatay'daki Yardımları Masaya Yatırdı

27 Şubat 2023 Pazartesi 14:20

 KOCAELİ (İHA) - Kocaeli’de Derince Belediyesi ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli yönetimi Hatay’da yapılan çalışmalar ve depremzedelere yönelik yardım faaliyetleriyle alakalı bir araya geldi.
Derince’de gerçekleşen toplantıda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün; BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, Derince İlçe Başkanı Fatih Ekmekçoğlu ve İl Başkan Yardımcısı Arif Emre Duman’ı ağırladı. Görüşmede ilçede devam eden çalışmaların yanı sıra deprem bölgesiyle alakalı konular konuşuldu. Deprem sürecinde Hatay’da yapılan çalışmalar ve depremzedelere yönelik yardım faaliyetleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.

İHA
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