Bedelli Askerlik Çıkacak Mı?

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş , bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada:



Terörle mücadelenin had safhada olduğu bu dönemde bedelli askerlik ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtti. Kurtulmuş, "Yakın dönemde de bu konunun gündeme gelmesi mümkün değildir" diye konuştu.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bedelli askerlik kısa ve orta vadede gündemimizde yok. Terörle mücadele ediyoruz ayrıca Fırat Kalkanı Harekatını yürütüyoruz. Bir tarafta kendi canlarını hiçe sayarak vatani görevini yapan askerler varken, bedelli askerliği konuşmamız mümkün değil. Şartlar değişirse ben bir şey diyemem.

Türkiye'nin yeni savunma konseptine ihtiyacı var. Tehdit önceliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni bir yapılanmaya gitmesi gerekiyor. Konu ile ilgili olarak kaç kişilik orduya ihtiyaç var, söz konusu birlikler nerede konuşlandırılacak, minimum sayı ne olacak...

Bunlara göre her yıl belli bir askere ihtiyacımız olacak, fazlası olursa bedelli düşünülebilir. Bunun birkaç sene alacağını düşünüyorum. Gençlere tavsiyem meşru mazereti olmayanlar askerliğe başvurularını yapmaları."