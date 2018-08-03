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Bedelli Kılavuzu Yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sürecinde yapılacaklara ilişkin kılavuz yayımladı.

Bedelli Kılavuzu Yayımladı

03 Ağustos 2018 Cuma 15:49

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Milli Savunma Bakanlığınca, 3 ay içinde tamamlanacak bedelli askerlik işlemlerinin detaylarına yer verilen kılavuz hazırlandı.

Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı "torba kanun" Resmi Gazete'de.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bedelli askerlik sürecine ilişkin kılavuz yayımladı.

Genel Müdürlüğün "asal.msb.gov.tr" internet sitesinde yer alan kılavuzda, bedelli askerlik başvurusu ve askerlik hizmet sürecine ilişkin bilgilere yer verildi.

Kılavuza göre, hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edecek.

Yaş şartını sağladığı ve hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim edecek ve celp duyurusunu bekleyecek.

Askeralma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak. Bu duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek.

Celp duyurusunda bildirilen tarihte yükümlüler birliklerine sevk edilecek. 21 gün temel eğitimin ardından kesin terhis işlemiyle askerlik sona erecek.

 



AA
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