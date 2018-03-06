banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası 11 Mart Pazar günü Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek

Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası

06 Mart 2018 Salı 11:45

   Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, 11 Mart Pazar günü Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası düzenleyecek. Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan şampiyona 09.00’da başlayacak.

 

110 SPORCUNUN KATILMASI BEKLENİYOR

110 sporcunun katılması beklenen şampiyona, sol kol müsabakaları ile başlayacak. Öğleden sonra ise sağ kol müsabakalarına geçilecek. Müsabakaların tamamlanmasının ardından ise ödül töreni düzenlenecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vicdan Konvoyu yola çıktı Vicdan Konvoyu yola çıktı
e-Devlet miras sorgulama! e-Devlet miras sorgulama!
MAGİAD'dan kongreye davet MAGİAD'dan kongreye davet
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldılar İş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldılar
Kişisel Gelişim Kursları açılıyor Kişisel Gelişim Kursları açılıyor
Doğu Marmara Suudi Arabistan’da Tanıtıldı Doğu Marmara Suudi Arabistan’da Tanıtıldı
Yukarı Çık

banner341

banner339

Vicdan Konvoyu yola çıktı
Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların...

Haberi Oku