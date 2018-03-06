Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası

110 SPORCUNUN KATILMASI BEKLENİYOR
110 sporcunun katılması beklenen şampiyona, sol kol müsabakaları ile başlayacak. Öğleden sonra ise sağ kol müsabakalarına geçilecek. Müsabakaların tamamlanmasının ardından ise ödül töreni düzenlenecek.
Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası 11 Mart Pazar günü Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek
110 SPORCUNUN KATILMASI BEKLENİYOR
110 sporcunun katılması beklenen şampiyona, sol kol müsabakaları ile başlayacak. Öğleden sonra ise sağ kol müsabakalarına geçilecek. Müsabakaların tamamlanmasının ardından ise ödül töreni düzenlenecek.