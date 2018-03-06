Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, 11 Mart Pazar günü Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası düzenleyecek. Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan şampiyona 09.00’da başlayacak.

110 SPORCUNUN KATILMASI BEKLENİYOR

110 sporcunun katılması beklenen şampiyona, sol kol müsabakaları ile başlayacak. Öğleden sonra ise sağ kol müsabakalarına geçilecek. Müsabakaların tamamlanmasının ardından ise ödül töreni düzenlenecek.