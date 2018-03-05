KSO Başkanı Zeytinoğlu: Beklentimiz ÜFE’deki yükseliş trendinin tersine dönmesi













TUİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜFE’nin aylık yüzde 0.73 artışla yıllık yüzde 10.26 olarak gerçekleştiğini belirterek, “TÜFE’de ana harcama gruplarında yıllık en fazla artış yüzde 15,66 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 13.19 ile ulaştırma, yüzde 11.77 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 11.53 ile lokanta, oteller ve yüzde 10.88 ile eğitim izledi. Gıdadaki yıllık fiyat artışı da yüzde 10.27 ile genel artış oranının üzerinde gerçekleşti.” dedi.



