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Belediye Başkanları arasında yeni dönem haberleşme "WHATSAPP GRUBU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Eylül 2019’da aralarında CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının da bulunduğu 30 büyükşehir belediye başkanıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir toplantı yaptı.

Belediye Başkanları arasında yeni dönem haberleşme

14 Ekim 2019 Pazartesi 17:29

 Bakanların da katıldığı toplantıda yerel yönetimler yasasındaki yapılacak değişikliklerle ilgili bir komisyon kurulması ile belediye başkanları arasındaki iletişimi sağlamak için Whatsapp grubu oluşturulması kararları alındı. Grubun yöneticiliği içinse en genç belediye başkanı olan 44 yaşındaki Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz görevlendirildiği kaydedildi.

'BİR SÜRE SONRA DA TOPLANTI YAPILACAK'

Beştepe’de gerçekleşen toplantıdan yaklaşık bir ay sonra alınan karar doğrultusunda başkanlar Whatsapp grubu kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın başkent oluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla verdiği resepsiyonda bir grup gazetecinin soruları üzerine Whatsapp grubunun kurulduğunu söyledi. Yavaş, belediye Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantısında alınan komisyon kurma kararıyla ilgili bir davet olup olmadığı sorusuna ise, “Whatsapp grubu kuruldu, bir süre sonra da toplantı yapılacaktır” dedi. Whatsapp grubundaki ilk mesajların da “Hayırlı olsun” dilekleri olduğu bildirildi.

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