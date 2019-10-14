Belediye Başkanları arasında yeni dönem haberleşme

'BİR SÜRE SONRA DA TOPLANTI YAPILACAK'
Beştepe’de gerçekleşen toplantıdan yaklaşık bir ay sonra alınan karar doğrultusunda başkanlar Whatsapp grubu kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın başkent oluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla verdiği resepsiyonda bir grup gazetecinin soruları üzerine Whatsapp grubunun kurulduğunu söyledi. Yavaş, belediye Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantısında alınan komisyon kurma kararıyla ilgili bir davet olup olmadığı sorusuna ise, “Whatsapp grubu kuruldu, bir süre sonra da toplantı yapılacaktır” dedi. Whatsapp grubundaki ilk mesajların da “Hayırlı olsun” dilekleri olduğu bildirildi.