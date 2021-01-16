Belediye Başkanları Hatıralarını Yazarak Geleceğe Bilgi Ve Belge Bırakmalı

Eskiler Belediye Başkanını şehrin en güvenilir ve en emin insanı anlamına gelen Şehri Emin olarak adlandırılıyordu. 43 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda birçok Belediye Başkanı tanıdım. Maalesef hiçbiri hatıralarını yazmadı.Keşke belediye başkanları hatıralarını yazsalar. En azından başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm ilçe Belediye Başkanlarından hatıralarını yazmalarını bekliyorum.

Mehmet Emin Akınla Belgesel Çektik

www.devrialem.tv 1989 ile 1994 yılları arasında Gebze belediye başkanlığı yapan Mehmet Emin Akınve www.gebzegazetesi.com canlı yayının konuğu olarak Gebze ve Türk siyasi tarihi ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kocaeli Valiliklerinin olurları ile kurulan içerisinde binlerce kitap ve belgeselin yer aldığı halka ve araştırmacılara açık İlim Kültür ve Tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizide gezen eski Belediye başkanlarımızdan Mehmet Emin Akın`a Gebze Ansiklopedisi ve Şehitlere Vefa kitaplarımızı hediye ettik.

www.devrialem.tv Gebze’nin siyasi ve sosyal hayatı ile Gebze belediyecilik tarihine Işık tutan Sayın Mehmet Emin Akınlaolarak iki bölüm halinde yaptığımız söyleşi ve Belgesel çekimini sizlerle paylaşıyor eski başkanlarla belgesel çekimlerimizin süreceğini bildiriyorum.

Akın Kitaplarını Hediye Edecek