Belediye başkanları Külliye’de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Şehircilik Şurası’nın açılış oturumuna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve 12 ilçe Belediye Başkanı da katılım gösterdi.

Şura, Türkiye’nin insan odaklı yeni şehirleşme vizyonunu, gelişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenebilmesini amaçlıyor.

ŞURA 3 AY SÜRECEK

Şehircilik Şurası’na, ülkenin saygın akademisyenlerinin yanı sıra bürokratlar ve uzmanlarla beraber ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer alacak. Şura’da kentlerle alakalı sorunlar belirlenerek, stratejiler geliştirilecek. Ardından çözüm önerileri sunulacak. Şuranın süreceği 3 ay boyunca; şehirlerimizde kimlik, planlama ve tasarımdan kentsel dönüşüme, şehirleşme, göç ve uyumdan şehirleşmenin yeni vizyonunda yerel yönetimlerin rolüne kadar çok geniş bir yelpazede çalışılacak. Yayınlanacak sonuç bildirgesinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mensuplarına, şehircilik alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar ile uzmanlara önemli bir başvuru kaynağı olacağına da inanılıyor.

BUGÜN DÖNECEKLER

3 ay boyunca sürecek olan şuraya katılan belediye başkanlarının, bugün ilimize dönmeleri bekleniyor. Öte yandan şura boyunca belediye başkanlarının zaman zaman Ankara’ya giderek, toplantılara katılacakları öğrenildi.