“Belediye Başkanlığı İçin Göreve Hazırım“

Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında ‘’Ulaşım, şehircilik ve markalaşma” dönemi olarak ilan ettiği görev süresini, bu dönemde yapılan hizmetleri Kocaeli TV’de Günün Manşeti programında anlattı. Aynı zamanda yüksek mimar olan Zekeriya Özak özellikle Türkiye’nin her ilinden göç alan ve nüfusu yılda 50 bin artan Kocaeli’nin imar ve şehircilik faaliyetlerini değerlendirdi. Otopark sorunuyla ilgili atılan adımların dönüşlerine ve yöresel mimari değerlerin korunmasına ilişkin köylerde başlattıkları çalışmalara özellikle dikkat çekti. Dönemlerinin en imza işi olarak ise İzmit Körfezi’ni işaret etti. Bugün, bir damla suyun bile arıtılmadan İzmit Körfezi’ne bırakılmadığını ifade etti. “Denizimiz temizleniyor, insanlarımız denizle barıştı” diyen Özak, deniz temizleme araçlarımız var, denizimizi havadan denetliyoruz, sanayiyle ilgili alınan birçok tedbir var. 2004 yılında evlerden ve sanayiden çıkan atıkların yüzde 80’i arıtılmadan vahşi bir şekilde İzmit Körfezi’ne, denize gidiyordu. Bugün 19 atıksu arıtma tesisimizle birlikte eskiden yüzde 20 oranında olan arıtılan su miktarını, bugün yüzde 100’e çıkardık. Şu anda İzmit Körfezimize bir damla su arıtılmadan verilmiyor” dedi.

"UZUN YILLARDIR YEREL SİYASETİN İÇİNDEYİM..."

Bu dönemi nasıl bir gündemle kapamaya hazırlandıklarını şehircilik faaliyetleri ana başlığı altında anlatan başkan vekili Özak, yerel seçime doğru süreci de yine canlı yayında değerlendirdi. Başkan vekili Özak, Kocaeli TV genel yayın yönetmeni Kadriye Karademir’in “İzmit belediye başkanlığını düşünüyor musunuz?”sorusuna ilk kez “göreve hazırım” mesajıyla karşılık verdi. Öncelikle “Özak siyasetin neresinde?” sorunu yanıtlayan başkan vekili, “Uzun yıllardır yerel siyasetin içindeyim. Bulunduğum nokta itibariyle bir siyasi temsil makamını icra etmeye çalışıyorum. Kentteki makro projelerin, büyük projelerin, kentimizin geleceğe taşınması noktasında siyasi kararların alınması noktasında sayın başkanımızın ekibinde ben de görevde bulunuyorum. Elimden geldiğince de kentimizi geleceğe taşıma noktasına katkı sunmaya çalışıyorum” diye cevap verdi.

“İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN GÖREVE HAZIRIM!”

Özak, İzmit belediye başkan adaylığını düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya ise net yanıt verdi. Özak “10 yaşımdan beri yaklaşık 42 yıldır İzmit’te yaşıyorum. İzmit Ortaokulu’nu ve İzmit Lisesi’ni bitirdim. Bu şehirde yetiştim. Babam ve annemin mezarı Bağçeşme’de. Bizim de son durağımızın İzmit olması noktasında bir temennimiz var. Ben bu kentte evlendim. Eşim çocuklarım hep birlikte İzmit’te yaşıyoruz. İzmit’in her tarafında yaşanmışlıklarımız var. 2002’den bu yana özellikle Ak Parti’nin kuruluşundan bu yana partimizin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Sayın büyükşehir belediye başkanımızın takdirleriyle 2011 yılından beri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan vekilliği görevini sürdürüyorum. Tabiri caizse bugünlere pişe pişe geldim. 14 yıllık belediyecilik tecrübem, 30 yılı aşkın mesleki birikimimle böyle bir görev verilirse İzmit’imize faydalı hizmetler yapacağıma inanıyorum. Ben göreve hazırım.” diyerek, İzmit belediye başkan adaylığına yeşil ışık yaktı. Özak öte yandan partilerinde ben adayım demekle aday olunmayacağının altını da “Bu işler biraz da nasip kısmet işidir. Partimiz, parti büyüklerimiz, genel merkezimiz, bizleri böyle bir göreve layık görürlerse bizler de bu görevde elimizi hatta gövdemizi taşın altına koymaya hazırız.” ifadeleriyle çizdi.