Belediye, İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Daima Yanında

Sosyal belediyecilikte öncü ve örnek çalışmalarını 2020 yılında da sürdüren Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam etti. İlçede yardıma muhtaç ve hiçbir geliri olmayan vatandaşlara Çayırova Kart ile yardım yapan belediye, geçtiğimiz yıl 1562 kişiye daha kart vererek, ilçedeki anlaşmalı mağazalardan alışveriş yapma kolaylığı sağladı.

Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında hizmetlerini sürdüren Engelli Koordinasyon Merkezi ise engelli vatandaşlara desteğini sürdürdü. 73 engelli sandalyesi, 508 adet hasta ve çocuk bezi, 3334 adet medikal malzeme yardımı ve 1223 hastanın naklini yapan Engelli Koordinasyon Merkezi, 315 yetim ve öksüz çocuğun takibini yaparak, ihtiyaçlarını karşıladı.

Çayırova Belediyesi, geçen yıl 405 aileye ev eşyası 660 vatandaşa kıyafet ve 1347 kişiye de ayakkabı yardımında bulundu.











