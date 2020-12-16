Belediye İhtiyaç Sahibinin Yanında!

Gebze Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından, Gebze’deki ihtiyaç sahiplerine 2020 yılında farklı kalemlerde destekte bulunuldu. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 14. maddesinde “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini yapar /yaptırır” ibaresi gereği Gebze Belediyesi tarafından; gıda, nakdi, tabi afet, yangın, gıda kolisi, otobüs ve uçak bileti, kırtasiye, ev eşyası gibi farklı kalemlerde 2020 yılı içerisinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu.

FARKLI KALEMLERDE BİNLERCE YARDIM Başkan Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda Gebze Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde; 2 bin 259 kişiye 1. 221.605 TL gıda kartı desteği, 184 kişiye 136 bin 235 TL nakdi yardım, 15 kişiye 23 bin 550 TL tabi afet yardımı, 13 kişiye 18 bin 300 TL yangın yardımı, 9800 kişiye gıda kolisi yardımı, 1100 kişiye hijyen seti desteği, 1400 öğrenciye kırtasiye seti desteği, 1200 öğrenciye okul çantası desteği, 163 kişiye engelli aracı ile hizmet desteği, 2499 adet giyim yardımı desteği, 26 adet muhtelif ev eşyası desteğinde bulunuldu.