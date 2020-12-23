Belediye, İlçeye De Sıfır Atık Belgesi Aldı

Çayırova Belediyesi, belediye hizmet binasından sonra ilçeye de sıfır atık belgesi almayı başardı. Atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması için çalışmalarını tamamlayan Çayırova Belediyesi, Türkiye'de atık belgesi alan 6. ilçe olurken, Kocaeli’nde de ilk ilçe oldu.

Daha temiz ve sağlık şehir için çevreye çok önem veren Çayırova Belediyesi, belediye hizmet binasının ardından ilçeye de” Sıfır Atık Belgesi” almayı başardı. Kocaeli'de ilçeye ilk atık belgesi alan ilk belediye olan Çayırova Belediyesi, Türkiye'de atık belgesi alan 6. ilçe oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" Projesi kapsamında çalışmalarımızı tamamlayarak, belediye hizmet binamızdan sonra ilçemize de “Sıfır Atık Belgesi” aldık dedi.

Çevreye çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, "Geri dönüşümü çok önemsiyoruz. Çayırova Belediyesi olarak ” Sıfır Atık Projesi” kapsamında ilçemizde değişik noktalara geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Birinci sınıf atık getirme merkezini hizmete açtık. Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için vatandaşlarımızdan atıklarını geri dönüşüm kutularına atmalarını talep ediyoruz. Gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük miras yeşil ve temiz bir çevredir.” ifadelerini kullandı.









