banner484
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Belediye meclisi iptal edildi

Belediye meclisi iptal edildi

Belediye meclisi iptal edildi

02 Nisan 2020 Perşembe 16:15

Belediyemiz Nisan ayı meclis toplantısı, İç İşleri Bakanlığı’nın ilgili ek genelgesinin, Valilik ve kaymakamlıklarca 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalı. Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alınarak  izin verilecek” şeklindeki ilgili maddesine istinaden; Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 27/03 /2020 tarihli, ilçemiz sınırlarında 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONLARI için yer tahsisi talebi gibi elzem ve  2020 Yılı Ücret Tarifesinde düzeltme yapılmasına ilişkin kamu yararı ve önemindeki bekleyen konuların, karara bağlanarak çözüme kavuşturulası amacıyla Belediye Meclisimiz, GKM büyük salonda gerekli hijyen ve sosyal mesafe gibi tüm tedbirler alınarak 3 Nisan Cuma günü OLAĞANÜSTÜ gündemle toplantıya çağırılmıştır.

Ancak, ülke genelinde Covid 19 virüs salgınıyla etkin mücadele amacıyla uygulamaya konulan ilgili kararnameler kapsamında Gebze Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden meclis toplantısına ilişkin görüş istenmiştir. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün, ‘ilimizdeki Covid 19 vakalarının yoğunluğu ve önümüzdeki sürecin kritik olması sebebiyle bu tür toplantıların yapılmaması’ şeklindeki görüşlerine istinaden Nisan Ayı OLAĞANÜSTÜ Meclis toplantısı İPTAL edilmiştir.

Yukarıda arz edilen gelişmeler yaşanırken, yapılmak istenen olağan üstü meclis toplantısını; kuruluş amacı, kıymetli Gebzelilere kamu yararını merkeze alan hizmetleri ivedilik ve özenle hizmet etmek olan Gebze Belediyesi kamu tüzel kişiliğini yıpratmak hedefiyle geliştirilen olumsuz algı çalışmalarına başlandığı görülmüştür. Bazı sosyal medya ve yaygın medya organları kullanılan argümanların, konunun bütünden bağımsız olduğu anlaşılmaktadır. Kamu yararını esas alan maddelerden oluşan meclis gündeminden cımbızlanarak alınıp karalama kampanyasına dönüştürülen art niyetli girişimleri de kıymetli Gebzeli hemşerilerimizin ve tüm kamuoyunun objektif değerlendirmelerine saygılarımızla sunarız. 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir e-kütüphanede on binlerce kitap okundu Büyükşehir e-kütüphanede on binlerce kitap okundu
Cumhurbaşkanından İtalya ve İspanyaya Başlkanlarına mektup Cumhurbaşkanından İtalya ve İspanyaya Başlkanlarına...
Santral'de patlama Santral'de patlama
Gebze'de sokak hayvanları unutulmadı Gebze'de sokak hayvanları unutulmadı
88 ülke Türkiye'den ekipman desteği talep etti 88 ülke Türkiye'den ekipman desteği talep etti
KOTO’dan ’ilave önlem talebi KOTO’dan ’ilave önlem talebi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir e-kütüphanede on binlerce kitap...
Covid-19 salgını nedeniyle evde zaman geçiren öğrenci ve okumayı seven vatandaşlar, Büyükşehir e-kütüphane...

Haberi Oku