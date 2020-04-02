Belediye meclisi iptal edildi

Belediyemiz Nisan ayı meclis toplantısı, İç İşleri Bakanlığı’nın ilgili ek genelgesinin, “ Valilik ve kaymakamlıklarca 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalı . Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alınarak izin verilecek” şeklindeki ilgili maddesine istinaden; Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 27/03 /2020 tarihli, ilçemiz sınırlarında 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONLARI için yer tahsisi talebi gibi elzem ve 2020 Yılı Ücret Tarifesinde düzeltme yapılmasına ilişkin kamu yararı ve önemindeki bekleyen konuların, karara bağlanarak çözüme kavuşturulası amacıyla Belediye Meclisimiz, GKM büyük salonda gerekli hijyen ve sosyal mesafe gibi tüm tedbirler alınarak 3 Nisan Cuma günü OLAĞANÜSTÜ gündemle toplantıya çağırılmıştır.

Ancak, ülke genelinde Covid 19 virüs salgınıyla etkin mücadele amacıyla uygulamaya konulan ilgili kararnameler kapsamında Gebze Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden meclis toplantısına ilişkin görüş istenmiştir. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün, ‘ilimizdeki Covid 19 vakalarının yoğunluğu ve önümüzdeki sürecin kritik olması sebebiyle bu tür toplantıların yapılmaması’ şeklindeki görüşlerine istinaden Nisan Ayı OLAĞANÜSTÜ Meclis toplantısı İPTAL edilmiştir.

Yukarıda arz edilen gelişmeler yaşanırken, yapılmak istenen olağan üstü meclis toplantısını; kuruluş amacı, kıymetli Gebzelilere kamu yararını merkeze alan hizmetleri ivedilik ve özenle hizmet etmek olan Gebze Belediyesi kamu tüzel kişiliğini yıpratmak hedefiyle geliştirilen olumsuz algı çalışmalarına başlandığı görülmüştür. Bazı sosyal medya ve yaygın medya organları kullanılan argümanların, konunun bütünden bağımsız olduğu anlaşılmaktadır. Kamu yararını esas alan maddelerden oluşan meclis gündeminden cımbızlanarak alınıp karalama kampanyasına dönüştürülen art niyetli girişimleri de kıymetli Gebzeli hemşerilerimizin ve tüm kamuoyunun objektif değerlendirmelerine saygılarımızla sunarız.