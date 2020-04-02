Belediye meclisi iptal edildi

Ancak, ülke genelinde Covid 19 virüs salgınıyla etkin mücadele amacıyla uygulamaya konulan ilgili kararnameler kapsamında Gebze Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden meclis toplantısına ilişkin görüş istenmiştir. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün, ‘ilimizdeki Covid 19 vakalarının yoğunluğu ve önümüzdeki sürecin kritik olması sebebiyle bu tür toplantıların yapılmaması’ şeklindeki görüşlerine istinaden Nisan Ayı OLAĞANÜSTÜ Meclis toplantısı İPTAL edilmiştir.
Yukarıda arz edilen gelişmeler yaşanırken, yapılmak istenen olağan üstü meclis toplantısını; kuruluş amacı, kıymetli Gebzelilere kamu yararını merkeze alan hizmetleri ivedilik ve özenle hizmet etmek olan Gebze Belediyesi kamu tüzel kişiliğini yıpratmak hedefiyle geliştirilen olumsuz algı çalışmalarına başlandığı görülmüştür. Bazı sosyal medya ve yaygın medya organları kullanılan argümanların, konunun bütünden bağımsız olduğu anlaşılmaktadır. Kamu yararını esas alan maddelerden oluşan meclis gündeminden cımbızlanarak alınıp karalama kampanyasına dönüştürülen art niyetli girişimleri de kıymetli Gebzeli hemşerilerimizin ve tüm kamuoyunun objektif değerlendirmelerine saygılarımızla sunarız.