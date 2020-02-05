Belediye Meclisinden önemli kararlar

Gebze Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan belediye meclis toplantı salonunda ger ç ekleştirildi. Belediye Başkanı Zinnur B ü y ü kg ö z' ü n başkanlığını yaptığı meclis toplantısında 17 g ü ndem maddesi g ö r ü ş ü lerek karara bağlandı.





ASKERİ KIŞLA TOPLANMA ALANI OLACAK

Meclis toplantısı öncesi Elazığ'da yaşanan depreme değinerek geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "30 kişilik bir ekip kuracağız. Ardından bu rakamı 100’e çıkartacağız. Tam donanımlı eğitim aracımız geldikten sonra sahada tatbikat yapacağız. Bizim Askeri Kışla'da yapacağımız millet bahçesi Gebze'nin en büyük toplanma merkezi olacak. Hünkar Çayırı'nda da projenin içerisinde toplanma merkezi vazifesini görecek şekilde sosyal mekanlar düzenlemiş olacak. Önümüzdeki bir iki yıl içerisinde bu alanlar bittikten sonra gerekli alt yapımız tamamlanmış olacak" dedi.

KÖYLERDE VATANDAŞLAR MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK

CHP grubunun köylerle ilgili verdiği önergeye cevap veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Tarım arazisi olarak kullanılan yerler veya 5 binlik planlarda tarım alanı olarak kalan yerler vergiden tarım arazisi işlemi görecek. Ama sanayi ve konut parseline dönüşmüş alanlarla ilgili, imar planında ticari ve konut alanına dönmüş alanlarla ilgili araştırma yapılacak. Gerçek anlamda köylüyü mağdur etmeyecek bir çalışma yapılacak. O çalışmadan sonra biz ilçe belediyeleri olarak çalışmayı yapacağız. Vatandaşlarımız herhangi bir mağduriyet yaşamadan vergi yatırması gerekenler yatıracak" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Kayhan Yiğit, “Bu rakam yeterli değil. Bu eğitimleri verirken AFAD’dan mı yararlanacağız” diye sordu. CHP grubu ise, “Metro projesinde geçen gün dinamit patlaması yaşanmış. Kimseye haber verilmemiş. Şehrin merkezinde dinamit patlatılması vahim bir olay” dedi.

"YA ADAM OLACAK YADA KAPATACAĞIZ"

Meclis gündeminde imar planlarının yanı sıra, Eskihisar Mahalle Muhtarlığı'na 3 yıl süreyle yer tahsisi yapılması oy birliği ile kabul edildi. Bağdat Caddesi'nde İSU'ya yer tahsis edilmesiyle ilgili madde de meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallelerinde 9 ve 10 nolu parsellerin satışı görüşülerek ilgili komisyona havale edildi. Memur boş kadro derece değişikliği ile ilgili madde de oy birliği ile kabul edildi. Masaj salonlarına ruhsat verilmesiyle ilgili madde ise, "Toplumumuzdaki ahlaki ve aile değerlerimizi korumak adına bu konuda çalışacağız. Masaj salonlarının kendisine çeki düzen vermesi için bu düzenlemeleri yapıyoruz. Ya adam olacaklar, yada kapatacağız" dedi. İlgili madde oy birliği ile kabul edildi.