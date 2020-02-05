banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Belediye Meclisinden önemli kararlar

Gebze Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında ve Askeri Kışla'nın toplanma alanı olacağını söyleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz masaj salonlarıyla ilgili de, "Ya adam olacaklar yada kapatacağız" dedi.

Belediye Meclisinden önemli kararlar

05 Şubat 2020 Çarşamba 09:29

 Gebze Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün başkanlığını yaptığı meclis toplantısında 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

ASKERİ KIŞLA TOPLANMA ALANI OLACAK

Meclis toplantısı öncesi Elazığ'da yaşanan depreme değinerek geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "30 kişilik bir ekip kuracağız. Ardından bu rakamı 100’e çıkartacağız. Tam donanımlı eğitim aracımız geldikten sonra sahada tatbikat yapacağız. Bizim Askeri Kışla'da yapacağımız millet bahçesi Gebze'nin en büyük toplanma merkezi olacak. Hünkar Çayırı'nda da projenin içerisinde toplanma merkezi vazifesini görecek şekilde sosyal mekanlar düzenlemiş olacak. Önümüzdeki bir iki yıl içerisinde bu alanlar bittikten sonra gerekli alt yapımız tamamlanmış olacak" dedi.

KÖYLERDE VATANDAŞLAR MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK

CHP grubunun köylerle ilgili verdiği önergeye cevap veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Tarım arazisi olarak kullanılan yerler veya 5 binlik planlarda tarım alanı olarak kalan yerler vergiden tarım arazisi işlemi görecek. Ama sanayi ve konut parseline dönüşmüş alanlarla ilgili, imar planında ticari ve konut alanına dönmüş alanlarla ilgili araştırma yapılacak. Gerçek anlamda köylüyü mağdur etmeyecek bir çalışma yapılacak. O çalışmadan sonra biz ilçe belediyeleri olarak çalışmayı yapacağız. Vatandaşlarımız herhangi bir mağduriyet yaşamadan vergi yatırması gerekenler yatıracak" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Kayhan Yiğit, “Bu rakam yeterli değil. Bu eğitimleri verirken AFAD’dan mı yararlanacağız” diye sordu. CHP grubu ise, “Metro projesinde geçen gün dinamit patlaması yaşanmış. Kimseye haber verilmemiş. Şehrin merkezinde dinamit patlatılması vahim bir olay” dedi.

"YA ADAM OLACAK YADA KAPATACAĞIZ"

Meclis gündeminde imar planlarının yanı sıra, Eskihisar Mahalle Muhtarlığı'na 3 yıl süreyle yer tahsisi yapılması oy birliği ile kabul edildi. Bağdat Caddesi'nde İSU'ya yer tahsis edilmesiyle ilgili madde de meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallelerinde 9 ve 10 nolu parsellerin satışı görüşülerek ilgili komisyona havale edildi. Memur boş kadro derece değişikliği ile ilgili madde de oy birliği ile kabul edildi. Masaj salonlarına ruhsat verilmesiyle ilgili madde ise, "Toplumumuzdaki ahlaki ve aile değerlerimizi korumak adına bu konuda çalışacağız. Masaj salonlarının kendisine çeki düzen vermesi için bu düzenlemeleri yapıyoruz. Ya adam olacaklar, yada kapatacağız" dedi. İlgili madde oy birliği ile kabul edildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeBelediye MeclisiKıma
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kudüs mitingine davet Kudüs mitingine davet
Büyükgöz’den Vatandaşa Sürpriz Telefon Büyükgöz’den Vatandaşa Sürpriz Telefon
Ağırman Hoca ile Gönül Sohbeti Ağırman Hoca ile Gönül Sohbeti
Kocaeli AFAD Yardım Tırı Yola Çıktı Kocaeli AFAD Yardım Tırı Yola Çıktı
KOMEK'ten Elazığa KOMEK'ten Elazığa "Vefa Hareketi"
Kudüs mitingine davet Kudüs mitingine davet
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kudüs mitingine davet
Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı haftalık toplantısında konuşan Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı...

Haberi Oku