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Belediye Önünde Randevusuz Aşı

Çayırova Belediyesi, vatandaşların hızlı bir şekilde aşılanması için, salgın sürecinde ekipman ve personel desteği verdiği İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte çalışma yapıyor.

Belediye Önünde Randevusuz Aşı

23 Haziran 2021 Çarşamba 17:04


Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 aşı tanımlaması yapılmış vatandaşlara belediye binası önünde randevusuz Biontech aşısı yapılıyor.  Salgın sürecinde Çayırova halkının sağlığını korumak için tüm imkânlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, vatandaşların hızlı bir şekilde aşı olması içinde desteklerini sürdürüyor. Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince belediye girişinde 23-29 Haziran tarihleri arasında Covid-19 aşı tanımlaması yapılmış tüm vatandaşları randevusuz Biontech aşısı yapılıyor. 6 kişilik ekip bir hafta boyunca 10:00-17.30 saatleri arasında randevusuz aşı yapmaya devam edecek.








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