Gebze Belediyesi’nde görevli personeller, Kartepe’de düzenlenen piknikte bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen pikniğe aileleriyle birlikte katılan belediye personelleri gönüllerince zaman geçirerek yorgunluk attı.

Belediye personeli piknikte stres attı. Gebze Belediyesi’nde görevli personeller, Kartepe’de düzenlenen piknikte bir araya geldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen pikniğe aileleriyle birlikte katılan belediye personelleri gönüllerince zaman geçirerek yorgunluk attı. Pandemiyle mücadele kapsamında ilçenin dört bir yanında tam kadro sahada Gebzelilere hizmet veren Gebze Belediyesi personelleri Kartepe’de bulunan Büyükbahçe Kırbahçesi’nde düzenlenen pikniğe katıldı. Mesai arkadaşlarını piknik organizasyonunda yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; personellerin çocuklarıyla birlikte oyun oynadı. Çeşitli ikramların yapıldığı pikniğe katılan personellere teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesai arkadaşlarıyla futbol müsabakasına da katıldı. Pikniğe katılan mesai arkadaşlarına hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Pandemi döneminde Gebzeli hemşerilerimizin hizmetinde alanda durup dinlenmeden çalıştınız. Zorlu süreci geride bıraktık. Virüs belasından kısa süre sonra kurtulacağız inşallah. Bu güzel birlikte ailelerinizle birlikte keyifli bir gün geçirmeniz en büyük dileğimiz. Organizasyonumuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz” ifadelerini kullandı.



































































