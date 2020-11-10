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Belediye Personeline Eğitim Semineri

Çayırova Belediyesi personeline eğitim veriliyor. Gebze Belediyeler Birliği’nin düzenlediği eğitim programları kapsamında Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline iletişim ve motivasyon konularında eğitim semineri verildi.

Belediye Personeline Eğitim Semineri

10 Kasım 2020 Salı 12:25

Çayırova Belediyesi personeline eğitim veriliyor. Gebze Belediyeler Birliği’nin düzenlediği eğitim programları kapsamında Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline iletişim ve motivasyon konularında eğitim semineri verildi. Belediye Kültür Salonu’nda iki süren eğitim seminerine katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hizmet içi eğitim seminerlerine çok önem verdiklerini belirterek, Gebze Belediyeler Birliğimizin düzenlediği eğitim programının çok verimli geçtiğini söyledi. Birlikte yol yürüdükleri mesai arkadaşlarımızla daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretmek için eğitimin önemli olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, personel eğitimlerinin süreceğini sözlerine ekledi.



 


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