Belediye Vezneleri Haftasonu Açık





Çayırova Belediyesi vezneleri emlak, çevre ve temizlik ile ilan reklam vergisinin birinci taksit ödemeleri için Cumartesi ve Pazar günü hizmet verecek. 31 Mayıs Pazartesi günü sona erecek vergi ödemeleri için vatandaşlara kolaylık sağlayan Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamada, 29 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında veznelerin hizmet vereceği bildirildi.

Vatandaşların vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunan ve son ödeme gününün 31 Mayıs Pazartesi günü mesai bitimi olduğunu bildiren yetkililer; ödeme seçenekleri hakkında da vatandaşları bilgilendirerek; emlak, çevre ve temizlik ile ilan reklam vergilerinin belediye hizmet binasındaki emlak servisinde yatırılabileceği gibi, tüm PTT şubelerinden ve www.cayirova.bel.tr internet adresinden online olarak ödeme yapılabileceğini hatırlattılar.









