Belediye yakıt için ihaleye çıkacak

İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 25 bin litre kurşunsuz benzin ile 900 bin litre motorin alım ihalesi 26 Ekim Perşembe günü, 1 milyon 400 bin kilowatt ticarethane, 500 bin kilowatt aydınlatma için enerji alım ihalesi 24 Ekim Salı günü yapılacak. İhalelerle ilgilenenlerin İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi.