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Belediye yakıt için ihaleye çıkacak

İzmit Belediyesi ihaleyle akaryakıt ve elektrik enerjisi satın alacak

Belediye yakıt için ihaleye çıkacak

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:29

 İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 25 bin litre kurşunsuz benzin ile 900 bin litre motorin alım ihalesi 26 Ekim Perşembe günü, 1 milyon 400 bin kilowatt ticarethane, 500 bin kilowatt aydınlatma için enerji alım ihalesi 24 Ekim Salı günü yapılacak. İhalelerle ilgilenenlerin İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi.

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