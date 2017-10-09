İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 25 bin litre kurşunsuz benzin ile 900 bin litre motorin alım ihalesi 26 Ekim Perşembe günü, 1 milyon 400 bin kilowatt ticarethane, 500 bin kilowatt aydınlatma için enerji alım ihalesi 24 Ekim Salı günü yapılacak. İhalelerle ilgilenenlerin İzmit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi.
Belediye yakıt için ihaleye çıkacak
İzmit Belediyesi ihaleyle akaryakıt ve elektrik enerjisi satın alacak