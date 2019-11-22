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Belediye Yetimlere Mont Ve Bot Dağıttı

Çayırova Belediyesi, ilçede maddi durumu iyi olmayan 170 yetim çocuğa kışlık mont ve bot dağıttı.

Belediye Yetimlere Mont Ve Bot Dağıttı

22 Kasım 2019 Cuma 09:54

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim beyannamesinde sözünü verdiği Beşikten Eşiğe Yetim projesi ile ilçede bulunan ihtiyaç sahibi yetim çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini sergileyen Çayırova Belediyesi, Çayırova’daki ihtiyaç sahibi yetimlere sahip çıktı. Seçim beyannamesinde verdiği sözü görevinin ilk aylarında yerine getiren Başkan Çiftçi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda maddi durumu iyi olmayan yetim çocukları giydirmişti. Kış aylarının yaklaşması ile harekete geçen Çayırova Belediyesi, ilçede bulunan 170 yetim çocuğa kışlık mont ve bot dağıttı. Başkan Çiftçi’nin beşikten eşiğe yetim projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yetim çocuklar, belediye meclis üyesi Fatmanur Çelik’in desteği ve belediyenin organizasyonu ile kışı rahat bir şekilde geçirecekler. Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Salih Palaz  ve Kenan Tuzcu ile Belediye Meclis Üyesi Fatmanur Çelik, mağazada yetim çocuklar için düzenlenen  mont ve bot dağıtım programına katıldılar.


 

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